Investoři počítají ztráty. Bitcoin přichází o hodnotu i důvěru

„Může za to být skoro až vila nebo zámeček za Prahou, ale vyhledávali jsme i byt 3+kk v paneláku,“ vzpomíná ředitel Homehunters.cz Filip Guľáš. Služby jeho firmy využívají zatím spíše cizinci a mladší lidé. Buď už kryptoměnu vlastní, nebo naopak prodejem nemovitosti chtějí nějakou získat.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Loni zažil prudký růst a v prosinci se dostal na rekord blízko 20 tisíc dolarů.

Ve prospěch bitcoinu se v polovině listopadu vyslovila šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová. Podle ní by měly centrální banky po celém světě zvážit vydávání digitálních měn v zájmu bezpečnosti transakcí.

Stát by podle Lagardeové mohl poskytovat peníze digitální ekonomice, aby se vyvaroval situace, kdy by „příliš mnoho moci mohlo padnout do rukou malého množství soukromých poskytovatelů platebních služeb,“ uvedla agentura ČTK.

„Domnívám se, že bychom měli zvážit možnost vydávat digitální měny. Výhoda je zřejmá. Vaše platba bude okamžitá, bezpečná, levná a potenciálně poloanonymní. A centrální banky si v platbách udrží své postavení,“ dodala Lagardeová.