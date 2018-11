Komiksy jsou na výsluní, minimálně jako předlohy filmů vydělávají stovky milionů dolarů

Prodávat tak dlouho, dokud je zájem

Jak napsal týdeník The Economist, Martin Goodman měl dvě základní myšlenky, na kterých založil svůj byznys. Jednou z nich bylo, že pokud se něco prodává, mělo by se to prodávat tak dlouho, dokud nebude trh nasycen. Druhá teze byla ta, že „fanoušci nemají zájem o kvalitu“.

Lee si vzal k srdci ale jen ten první výrok. V tandemu s umělci Jackem Kirbym a Stevem Ditkem (a později Johnem Romitou) vyvinul typ superhrdiny, jenž se velmi liší od původních archetypů ctnostných hrdinů (které favorizoval DC a jeho následovníci).

Do Leeho postav se dostala přirozenost, jeho superhrdinové byly najednou postavy, které měly své chyby a slabosti, marnosti a neurózy a vnitřní životy. „Byli to obyčejní lidé s mimořádnou silou,“ píše The Economist.

Jejich dvojnásobné identity se tak často odrážejí od samotných tvůrců, připomíná časopis, protože i Lee se narodil jako Stanley Lieber, a to na Manhattanu v New Yorku do emigrantské rodiny rumunských Židů. Byl tak jedním z mnoha židovských tvůrců komiksů pracujících pod poangličtěným jménem.

„Nejen implicitně ve svých příbězích, v nichž byli hrdinové outsideři, ale i přímo v editoriálech prosazoval Lee rovnost a byl proti předsudkům,“ dodává Economist. A tato přirozenost se vyplatila.

S úspěchem začaly být vydávány i další komiksy, jako Hulk, Spider-Man, Thor, Ant-Man, Iron Man, X-Men, Daredevil. V roce 1968 Marvel ročně prodával už 50 milionů komiksových knih.