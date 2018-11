Přísnější regulace srazila zájem o hypotéky. V České spořitelně zhruba o 20 procent

Šéf České spořitelny se domnívá, že teprve delší období ukáže, jak moc se trh po regulaci změní. Lidé, kteří si chtěli vzít hypotéku, to ve většině případů udělali ještě před zpřísněním pravidel.

Dodal však, že (ne)dostupnost bydlení je spíše dána cenou nemovitostí, která hlavně v Praze vyrostla do poměrně vysokých hodnot. „Regulace to příliš nezmění, určuje jen mantinely,“ dodal Salomon.

Regulace plus další očekávané zvyšování úrokových sazeb centrální bankou pak ovlivní hypoteční trh i v příštím roce. K určité korekci celkové výše uzavřených hypotečních úvěrů tedy dojde, ale podle šéfa České spořitelny to „nebude žádné drama“. Pokles bude do deseti procent, odhadl.