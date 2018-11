Pět let od intervencí: Cestování Čechů brzdily spíš teroristické útoky než kroky ČNB

V roce 2015 zemřelo při útoku v tuniském letovisku v Sousse bezmála čtyřicet lidí. Do cestovních kanceláří tehdy volali turisté, kteří se chtěli vrátit zpět do Česka.

I přesto Češi jezdili do zahraničí dál. Rok po intervencích jich na dovolenou vyjely víc než čtyři miliony. Daleko víc než slabší koruna ovlivnila cestování bezpečnostní situace.

Nejen zájem tuzemských cestovatelů se přesunul do jiných destinací, třeba do Bulharska či Španělska. Nebo do Francie, jenže teroristé zaútočili i tam. V listopadu 2015 v samotné metropoli, v roce 2016 pak v pobřežním městě Nice.

Zájem Čechů o cestování do Francie klesl podle odhadu cestovek až o čtvrtinu. Neprodávaly se příliš ani zájezdy do Turecka a Tunisu. Rok 2016 tak byl z jejich pohledu nejhorším. „Evidujeme pokles v letech 2015 a 2016. U Tuniska je to skoro dvoutřetinový pokles,“ přiblížila mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Nyní pomáhá i ekonomická situace

Už v roce 2017 se ale Češi přestávali bát cestovat do těchto zemí. Ten samý rok také skončily intervence. Vzápětí hlavně internetoví prodejci letenek nebo zájezdů přeceňovali. Na příkladu zájezdu do Egypta tehdy obchodní ředitelka portálu dovolená.cz Eva Sedlmajerová ukázala, že hned den po uvolnění koruny se cena přepočítala a rozdíl dosahoval řádu stovek korun.