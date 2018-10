Pražské letiště brázdí mluvící robot. Poradí správnou cestu a zabaví děti

Bílý robot s humanoidním tvarem má na výšku 120 centimetrů, váží skoro 30 kilo a po nabití vydrží v provozu 12 hodin. Zatím se na letišti ještě rozkoukává, ale ledacos už umí. Zodpoví přílety i odlety a poradí cestu ke správné bráně. Je to ale i atrakce pro děti.

Ke správné orientaci a interakci mu pomáhá řada technologií – je prošpikovaný lasery nebo sonary. „Kamery má na hlavě. Senzory má jakoby v podvozku, takže vidí, kdo je před ním, a může se tím pádem otáčet za tím, kdo k němu přijde. Taky má mikrofony, takže když mu někdo něco poví, může se na něj přímo natočit a poslouchat,“ přiblížil vývojář aplikace Peter Kmec.

Zatím se tváří jako kamarád a pomocník, ale do budoucna by mohl být i obchodníkem, třeba cestujícím, kterým se nechce čekat ve frontě, by mohl prodat takzvaný fast track, tedy rychlejší průchod bezpečnostní kontrolou.