Kvůli privatizaci nákladního přepravce ČD Cargo hrozí konflikt ve vládě

„ČD Cargo se pohybuje na plně konkurenčním trhu. Příliv soukromých peněz má pomoct k dalším investicím, které potřebuje. A to třeba do nových lokomotiv nebo vagonů,“ citovaly ministra dopravy Lidové noviny.

O podobě privatizace a velikosti prodávaného podílu bude podle Ťoka rozhodovat představenstvo a dozorčí rada mateřských Českých drah v příštím roce. Podle Lidových novin by se pak mohl prodej uskutečnit prostřednictvím nabídky akcií firmy na burze.

Ve vládním programu stojí, že Babišův kabinet nepřipustí privatizaci veřejných služeb ani podniků se státní účastí. Dopravce ČD Cargo je přitom dceřinou společností státních Českých drah.

Hamáček: Bude to velký problém v koalici

„Já říkám, že to byla chyba, já nevím, proč to pan ministr navrhl. Rozhodně sociální demokracie s tím souhlasit nebude a budeme vyvolávat koaliční jednání. A mě by zajímalo, s kým to chce nebo jak to chce udělat, když na tom nebude koaliční shoda,“ kritizoval Hamáček.

Příští týden se chce s Ťokem sejít a o záměru s ním mluvit. „To bude velký problém ve vládní koalici,“ poznamenal.