Odvolaný Pavel Krtek zcela opouští vedení Českých drah. Odmítl post místopředsedy představenstva

Krtek v úterý oznámil, že se do pátku rozhodne, zda post místopředsedy představenstva přijme. Svoje rozhodnutí v pátek nekomentoval, dozorčí rada ale prý byla na takový vývoj připravená.

„Rozhodně nás to překvapilo. Nepočítali jsme s tím, že by se pan kolega Krtek takto rozhodl. Takže bude mimořádná dozorčí rada. Tu svoláváme už na úterý a tam předložíme návrhy, které by měly tuto situaci vyřešit,“ řekl České televizi předseda dozorčí rady ČD Petr Moos.

Odchod Pavla Krtka z vedení drah mě mrzí. Své případné odvolání z funkce předsedy představenstva spojoval s ohrožením finanční stability Českých drah. Bude zajímavé sledovat, zda tím náhodou nemyslel tučné odstupné, které bude nyní žádat. pic.twitter.com/nCj5FkZfu2 — Dan Tok (@tok5934) September 14, 2018

Společnost již dříve oznámila, že na zbylá dvě místa v představenstvu bude vypsáno výběrové řízení. Změny ve vedení se nelíbí odborům. Místopředseda Odborového sdružení železničářů a jeden z členů rady Vladislav Vokoun řekl, že ani úterní jednání nepřesvědčilo odbory o nutnosti změn. Podle něj navíc není pro změny vhodný čas, protože podnik řeší nové smlouvy o regionální dopravě. Všichni tři zástupci odborů v radě proto hlasovali proti změnám.