Ťok rozzlobil komunisty rošádou v dozorčí radě ČD, chtějí ho odvolat

„Řídicí výbor doporučil dozorčí radě, aby ji vedl Petr Moos. Je to člověk, který má určitě velké zkušenosti, seděl i na místě ministra dopravy, celý život se zabývá dopravou. Je to člověk, který by mohl pomoct novému vedení Českých drah k tomu, aby se dobře připravilo na výzvy, které čekají český železniční trh v dalším období,“ uvedl Ťok. Moos vedl Ťokův resort několik měsíců v roce 1998.

„Potřebujeme profesionální manažery, kteří se dobře připraví na liberalizaci železniční dopravy, ke které jsme vázáni evropským železničním balíčkem. Změnou dozorčí rady zároveň postupně plníme vládní programové prohlášení, že mají být České dráhy řízeny efektivně a že musí fungovat jako apolitický subjekt,“ prohlásil ministr.

Směřování k otevření železničního trhu podporuje ODS. „Tam, kde se to už stalo, to vedlo ke snížení jízdného a lepším službám na železnici. Všichni, kteří cestují po hlavních trasách, vědí, co konkurence, soukromí dopravci, přinesli. Ve výsledku to znamenalo také zlepšení služeb Českých druh,“ uvedl Kupka.

Dozorčí rada schvaluje roční podnikatelský plán Českých drah včetně strategie a rozpočtů a uděluje předchozí souhlas nakládání s majetkem podniku.