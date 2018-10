Pracovní místa pro cizince na rok či dva. Česko by se podle Prouzy mělo výrazně otevřít

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 2,4 % z 4,1 procenta v prvním čtvrtletí, zpřesnil v úterý svůj předchozí odhad Český statistický úřad (ČSÚ).

„Je vidět, že pokles tady je, ale pokles je rychlejší, než by musel být, protože tady nemáme dostatek lidí, kteří by pracovali,“ komentoval Prouza tato čísla v Interview ČT24. Dodal, že firmy odmítají zakázky a vydělávají méně, než by mohly, protože nemají dělníky, nemají pracovní sílu.

Řešením by podle nového šéfa SOCR (Prouza se funkce ujal od října – pozn. red.) bylo více otevřít pracovní trh lidem ze zahraničí. Připomněl, že v Česku je přes 300 tisíc volných pracovních míst.

„Smysluplné by bylo říct, pojďme legálně pustit lidi z ciziny, kteří chtějí pracovat. Zpomalme ten ekonomický pokles, a vydělejme na tom,“ dodal. Podle něj by to byla místa na dobu určitou, na rok či dva.

Dodal, že pro stát by bylo výhodnější, pokud by lidé ze zahraničí přišli legálně, odváděli daně, sociální a zdravotní pojištění. Ne tedy přes polské agentury, kdy v Česku pracují na turistická víza.