V roce 1998 byli hitem účetní či obchodníci, málokdo bral přes 30 tisíc. Teď je éra informatiků

Největší změnu na pracovním trhu způsobil za posledních dvacet let vývoj technologií a dostupnost internetu. Česko si například drží v oblasti e-commerce se svými 40 tisíci e-shopy vedoucí postavení. V přepočtu na obyvatele je to vůbec nejvíce v Evropě. V řeči čísel to znamená, že loni v Česku pravidelně on-line nakupovalo pět milionů lidí a tržby dosáhly 115 miliard korun.

Proto je i po pracovní stránce stále důležitější nejen umět, ale také být viděn na internetu. K tomu stále víc slouží kromě profesní sociální sítě Linkedln, kterou v Česku využívá zhruba 1,5 milionu lidí, třeba i platformy jako Facebook, Instagram nebo YouTube. Facebook například už v Česku sleduje více než polovina všech občanů a firmy tuto síť běžně využívají pro svůj ,interní‘ nábor.

Reakce na nabízené pozici probíhá už také výhradně on-line. Přitom ještě v roce 2001 polovina uchazečů reagovala na nabízenou práci v „papírové“ podobě.

Zásadní změnou na pracovním trhu po dvaceti letech je pak to, že tón určují uchazeči. Ti si vybírají zaměstnavatele, zatímco předtím to bylo naopak. „Firmy si musí uchazeče předcházet a přilákat. Samozřejmě jde o budování brandu zejména pomocí moderních technologií, tedy sociálních sítí, plus pestrou nabídkou benefitů, žádaná je především flexibilita, work life balance, prostředí a mzdy,“ vysvětluje šéfredaktorka People Management Forum a HR Forum Alena Kazdová.

„Tlačí to personalisty k větší kreativitě, musí hledat, jak optimálně nastavit spolupráci mezi různými generacemi, protože někde mají i pět generací na pracovišti. A personalistu už tak jako v uplynulém dvacetiletí nezajímá předchozí praxe uchazečů na vyšší pozice, ale spíš jejich potenciál, jaké dovednosti mohou a chtějí dál rozvíjet,“ dodává.

Mladý versus zkušený zaměstnanec?

Zásadní podle personalistů zůstává při ucházení se o práci to, jak člověk sám sebe prezentuje – a to i na profilu na zmíněných sociálních sítích. „Důležitou roli hraje způsob, jak vystupuje při pohovoru. Hlavně proto, že náborový proces se zkrátil na dvě kola a on už prostě nedostane druhou šanci,“ vysvětluje Kučera.

Firmy také očekávají, že člověk, který už pár let pracuje, přinese do firmy především svou zkušenost a díky ní je hned připraven začít společnosti vydělávat. Na druhou stranu je podle personalistů pravda i to, že firmy v inzerátech často hledají ,ideálního‘ člověka – takový však na trhu neexistuje.

„Ale to by měl vyjasnit osobní pohovor, aby se obě strany ve svých požadavcích co nejvíce potkaly,“ dodává Králová. Ani sebelepší profil nebo hovor přes Skype osobní kontakt podle personalistů stále nevynahradí.

Čerství absolventi škol mají zase šanci na rychlé umístění proto, že firmy v nich hledají tvárného člověka, kterého si budou dále modelovat podle svých představ. „Ale je tam obrovské riziko, že takový člověk si bude kalibrovat svou zkušenost u jiné společnosti. A to se také často děje,“ dodává Kučera. Podle Králové se opět častěji ve firmách také objevují stáže, v rámci kterých si lidé dělají „kolečko“ po různých pozicích. „A pak si vyberou, která jim sedí nejvíce, nebo si je naopak vybere sám manažer,“ dodává Králová.