Skláři jsou v dobré kondici a sledují globální soupeře. Před deseti lety však byli v krizi

Ani současná situace ale podle Lauermanna není ideální. „Momentálně se potýkáme s nedostatkem volných pracovních sil na trhu práce. Negativní vliv na naše hospodaření má i skokové navyšování úrovně minimální mzdy,“ dodává.

Rostoucích mezd se obávají i někteří menší skláři. Například Jan Rabell, jednatel Sklárny Janštejn se domnívá, že by se dražší zboží nemuselo uplatnit mezi výrobky ze zahraničí. „Máme to neštěstí, že prodáváme zbytné zboží, a to je to první, které lidi přestanou kupovat,“ říká výrobce designového skla.

Tradice českého sklářství sahá až do středověku. Některé z velkých skláren a porcelánek už fungují déle než 180 let.