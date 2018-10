Hodnotíme, zda je přítomen „záblesk génia“, říká Josef Dvornák z patentového úřadu

Na webu Úřadu průmyslového vlastnictví varujete před podvodnými fakturami, kterými se různé soukromé společnosti snaží za zveřejnění nebo registraci průmyslových práv ve svých rejstřících nebo databázích vylákat z majitelů patentů, vzorů a známek peníze. O jak vážný problém jde?

Je to celosvětový problém, proti němuž se musí bojovat. Výsledky boje bohužel zatím nejsou valné. Ty společnosti nabízejí zbytečné a navíc předražené služby. Buď nabízí něco, co si majitel průmyslových práv může zařídit snadno a levně sám – třeba obnova ochranné známky, nebo nabízí služby, které nemají žádný pozitivní efekt, třeba zápis ochranné známky do různých soukromých databází. A aby dosáhly toho, že přihlašovatel na nabídku skočí, tak se graficky tváří jako renomované mezinárodní instituce nebo státní orgány, které mají ochranu průmyslových práv na starost.

Jak proti takovým nekalým praktikám úřad bojuje?

Podáváme návrhy na zahájení trestního řízení. Obracíme se na banky, že jejich klient se zabývá nekalou činností. Některé banky mu pak zruší účet, jiným je to jedno. Výsledek ani z našeho domácího, ani z evropského hlediska není valný. Máme zatím jediný rozsudek v této záležitosti a ten je ze Švédska. Tamní soud kvůli tomu poslal čtyři lidi do vězení – hlavního pachatele podvodů téměř na pět let.

Jsou rozdíly v tom, co si lze v jednotlivých zemích patentovat? Apple v USA má prý patent na tvar schodiště nebo vzhled svého sídla. Něco takového ale v Česku patentovat nelze. Je to tak?

To je spíše terminologická otázka. V Americe se uděluje patent na design. U nás se design chrání jako průmyslový vzor a v EU existuje ochrana vzoru Společenství. V USA se udělují také patenty na druhy odrůdy rostlin nebo na software, což u nás nejde.

Už dnes je možné žádat o evropský patent, zároveň se ale léta mluví o tom, že by mohl vzniknout i jednotný evropský patent. Jaký je v tom rozdíl?

Současné evropské patenty uděluje Evropský patentový úřad. Po udělení už každý takový patent žije v každém státě, v němž je validován, tedy de facto uznán, vlastním životem. Když je validován pro Českou republiku, pak se případné spory vedené v Česku řídí českým právem. Může se tak stát, že spory vedené v různých státech dopadnou různě. Může dojít k tomu, že někde je patent zrušen a jinde zůstane v platnosti.

A to je jedna z výtek vůči současnému systému. Neexistuje žádná zastřešující soudní instituce, která by spory z patentů řešila jednotně. To by měl změnit Jednotný patentový soud a evropský patent s jednotným účinkem. Připravuje se několik desítek let, chybí k němu už jen krůček. Teď ale jeho zavedení zkomplikoval brexit.

Jakým způsobem to odchod Velké Británie z EU zkomplikoval?

Vznik systému se opírá o dvě nařízení Evropské unie. Ta jsou už hotová, ale v účinnost vstoupí až po ratifikaci smlouvy o jednotném patentovém soudu nejméně 13 členskými státy EU, mezi nimiž nesmí chybět Německo, Francie a Velká Británie. V Německu je smlouva předmětem jednání Ústavního soudu a čeká se, jak to dopadne. Ve Velké Británii k ratifikaci sice došlo, ale jaký vliv bude mít brexit na osud celé myšlenky jednotného patentu, se zatím neví.

V některých státech ratifikace smlouvy naráží na problém soudních poplatků. Ty by mohly být tak vysoké, že by se třeba pro české firmy, které poruší práva držitele jednotného evropského patentu, mohly stát likvidační.

Jak vysoké by ty poplatky měly být?

Odvíjí se to od výše škody, která porušením patentových práv majiteli patentu vznikla. Horní hranice je pět milionů eur.