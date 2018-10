Češi patentují doma i v USA. Ochranu má tvarůžková zmrzlina i řidičské pouzdro na brýle

Patent se uděluje na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat je v Česku možné nové výrobky a výrobní postupy, ale i chemické složení látek nebo léčiva. Patent platí maximálně 20 let.

Užitný vzor se od patentu liší hlavně požadavkem kladeným na úroveň technického řešení. U užitného vzoru stačí, aby technické řešení přesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, na rozdíl od patentu nemusí být výsledkem vynálezecké činnosti. Maximální doba platnosti užitného vzoru je 10 let.

Průmyslový vzor je určený pro designerská řešení. Je jím možné chránit unikátní vzhled výrobku spočívající zejména v jeho barvě, tvaru, struktuře, zdobení nebo materiálu, z něhož je vyroben. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá pět let od podání přihlášky. Vlastník si ji ale může nechat opakovaně prodloužit – celkově až na 25 let.

Ochranná známka může chránit název výrobku nebo firmy nebo také její logo. V současné době musí povinně mít grafickou podobu. V Poslanecké sněmovně je ale nyní novela, který by měla možnosti rozšířit. Zaregistrovat by tak od ledna příštího roku mělo být možné také například známky zvukové nebo čichové. Známka platí 10 let, vlastník si ji ale může opakovaně prodlužovat.