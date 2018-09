Zemědělci už dostali 495 milionů za loňská sucha. Kvůli letošním ztrátám budou chtít 3 miliardy

Letošní škody na plodinách jsou však ještě vyšší. Agrární komora je odhaduje na 10 až 12 miliard korun, včetně cukrovky, která se teprve začne sklízet. Největší škody jsou na krmných plodinách, obilí, kukuřici a speciálních plodinách jako chmel, cukrovka, mák, luskoviny nebo nezavlažovaná zelenina. Agrární komora bude žádat kompenzace ve výši tří miliard korun.

Podle mluvčího resortu je ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) připraven o kompenzacích za škody způsobené suchem s Agrární komorou jednat. „Uvažujeme o vyplácení náhrad za škody nad 30 procent, posuzovaných na základě jednotné metodiky ve spolupráci s týmem Intersucho tak, aby pomoc byla co nejrychlejší,“ uvedl Bílý.

Místo mimořádných kompenzací by měl vzniknout fond jako systémové řešení

S fungováním systému odškodnění není Agrární komora spokojená. Kompenzace se podle ní hodnotí špatně. „Ten, kdo je lepší hospodář, má živočišnou výrobu a tím i lepší výnosy. Má jen výjimečně propad vyšší než 30 nebo 50 procent, a pak nedostane kompenzace,“ sdělil Jandejsek. Podle něj by měly být jednoznačně vyčísleny snížené srážky, vyšší teploty a kvalita půdy a podle toho by měly být určeny kompenzace.

Ministerstvo zemědělství připravuje fond těžko pojistitelných rizik, který by měl sloužit zemědělcům v případech sucha nebo mrazu. „Fond by měl fungovat jako systémové řešení, které by nahradilo současné mimořádné kompenzace za škody způsobené počasím. Přispívali by do něj rovným dílem jak zemědělci, tak stát, a to cca 600 milionů korun ročně. Zpětná výplata pomoci by byla podmíněna povinným komerčním pojištěním,“ vysvětlil mluvčí Bílý.