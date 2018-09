Kutilové mohou žádat o dotace na zateplení domů svépomocí. Stát také podpoří domácí fotovoltaiku

Stát hodlá novými dotacemi podpořit rekonstrukce domů svépomocí. Peníze poskytne především na materiál, vypůjčení nářadí a odborný technický dozor.

„V poslední době je problémem sehnat stavební kapacity. My bychom rádi dostali do hry i šikovné řemeslníky, kteří jsou schopni si to udělat sami. Je to jedna z nejpoptávanějších možností změn,“ prohlásil minitr životního prostředí Brabec.