Letní vodácká sezona vrcholí: Půjčovnám rostou tržby už několik let, kempy musí investovat do vybavení

Mění se tak i zázemí na březích, protože vodáci už vyžadují větší komfort. „Je to náročnější z hlediska investic,“ vysvětluje manažer kempu a půjčovny lodí Vltavan v Českém Krumlově Pavel Mačuda. „Dřív jezdili vodáci, kteří byli sdružováni ve vodáckých oddílech, měli vlastní vybavení, dneska se dílem z toho stala i móda,“ dodává předseda sekce vodní turistiky z Českého svazu kanoistů Jiří Hodic.

Nová loď stojí zhruba 20 tisíc korun. Pro ty, kteří jedou na řeku jen příležitostně, se tak koupě nevyplatí. Když není voda, je také snazší nechat opravy škod od kamenů v půjčovnách. „Většinou to zespodu bývá podlepené a většinou to zabrání tomu nejhoršímu,“ vysvětluje Mačuda.

A o co je u vodáků největší zájem? „Turistický vodák, tak tomu samozřejmě záleží na tom, aby byl v suchu a teple,“ říká ředitel vodáckého a turistického centra Martin Janda. V případě přilby to podle něho záleží na obtížnosti konkrétní řeky – ale pro kajakáře by třeba měla být naprostý základ.

Vodácké vybavení už prodávají přes deset let a každý rok jim rostou tržby nejméně o patnáct procent. „Zatím stále rosteme, ale na druhou stranu si myslím, že ten potenciál vodního sportu je v současné době na vrcholu,“ míní Janda. Stále ale roste popularita sjíždění řek v zahraničí. Třeba ve Skandinávii nebo na Balkáně.