Do dvou let je tu hospodářská recese, předpokládá většina českých exportérů

Tři čtvrtiny exportérů očekávají, že česká ekonomika spadne nejpozději do dvou let do recese. Více než třetina firem čeká recesi již příští rok, 39 procent vývozců pak v roce 2020. Vyplývá to z pravidelného výzkumu Asociace exportérů a Raiffeisenbank mezi vývozci.