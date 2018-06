Rada ČNB rozhodne o úrokových sazbách. Analytici tipují, že se zvýší na jedno procento

Jednotný názor na zvyšování sazeb ale ekonomové nemají. „V případě, že by došlo ke zvýšení a naplnění černých scénářů, což znamená obchodní válka se Spojenými státy, pád Itálie do krizového prostředí a nestabilní situace v Německu, tak to bude znamenat, že budeme očekávat v roce 2019 pokles ekonomického vývoje,“ podotkl ekonom společnosti Chytrý Honza Karel Kotoun.

Někteří ekonomové také upozornili, že zvýšení není jisté kvůli tomu, že na zasedání nebude viceguvernér ČNB Mojmír Hampl. Ten patří k výrazným zastáncům růstu úrokových sazeb.

Pokud centrální banka nezvedne sazby nyní, pravděpodobně si počká na novou makroekonomickou prognózu a sazby tak nejspíš zvedne na dalším, tedy srpnovém zasedání.