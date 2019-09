Využití opuštěného areálu místo stavby na zelené louce. Hledá se ochrana úrodné půdy

video Vopravil v OVM: Měla by být motivace pro investory, aby spíš stavěli v opuštěných areálech

Každý den se v Česku zastaví asi patnáct hektarů ornice, což je plocha větší než tři Václavská náměstí. „Nejhorší na tom je, že se zabírají nejúrodnější půdy. Nejotřesnějším příkladem je zábor nejlepších černozemí na Kolínsku, kde se postavila automobilka,“ uvedl už dříve místopředseda České pedologické společnosti Josef Kozák.

Jak zabránit úbytku kvalitní půdy? Například zastavěním nevyužitých brownfieldů. „Je to právě jedno z řešení, na které se snažíme poukazovat, aby se využívaly opuštěné zemědělské a průmyslové areály, u nichž by byla podpora pro investora, aby se mu to vyplatilo více než stavět na zelené louce,“ řekl pedolog Jan Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.

Pokud totiž má investor renovovat nějaký opuštěný areál a jsou tam nějaké kontaminace nebo složité vlastnické vztahy, je v tu chvíli pro developera mnohem jednodušší stavět spíš na dosud nedotčené zemi, vysvětluje pedolog.