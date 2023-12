Jurečka čeká, že vláda schválí navýšení minimální mzdy o 1600 korun

Šafránková se vyslovila pro růst o 2100 korun. Soudí, že by se měl u minimální mzdy zavést automatický valorizační mechanismus.

Druhá varianta zvýšení minimální mzdy předpokládá podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí růst o 2100 korun na 19 400. Cílem je dostat částku do pěti let buď na 45 procent průměrné mzdy, nebo na polovinu průměrné mzdy.

Růst rodičovského příspěvku

Velmi diskutovaným vládním opatřením je také zvýšení rodičovského příspěvku o padesát tisíc. Na to ale budou mít nárok jen rodiny, do kterých se narodilo dítě, od příštího roku. Obdobné opatření navrhoval už kabinet Andreje Babiše (ANO) a současní vládní politici jej tenkrát kritizovali jako nespravedlivý – požadovali odstupňované navýšení.

Dnes je podle Jurečky výrazně jiná rozpočtová situace. „Letos je rozpočet minus 295 miliard korun, na příští rok minus 252 miliard korun. To je ten zásadní argument,“ říká.

„Rodičovský příspěvek zvýšený o padesát tisíc je pouze o polovinu inflace. To znamená, že je to nedostatečné,“ podotkla Šafránková. Podle ní by šlo peníze pro rodiny alokovat z těch určených na podporu v nezaměstnanosti.