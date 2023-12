Stromky v květináči nemusí přežít až do Vánoc, odborníci doporučují zkontrolovat kořeny

To, jestli je stromek správně prokořeněný, mohou lidé před nákupem zjistit jednoduše – když nejde z květináče skoro vytáhnout a hlína spolu s kořeny drží jeho tvar i po vytažení, je to v pořádku. Pokud ale při vytažení z květináče z kořenů hlína odpadává, je stromek v květináči jen krátce a šance na jeho přežití není velká.

Na to, že stromky v květináčích mohou přežít jen za určitých podmínek, ale upozorňuje Vojtěch Varga, vedoucí střediska Okrasné a lesní školky Lesů ČZU (České zemědělské univerzity). „Je třeba dávat pozor, aby byly pěstované v květináči jednu sezonu dopředu, a byly tak dobře prokořeněné,“ říká.

Matka dvou dětí Adéla z Prahy koupila stromek v květináči před pár dny. „Tohle už je v pořadí náš třetí stromek,“ vysvětluje. „Ty dva minulé jsme po Vánocích vždycky zasadili na chatě a dodnes hezky rostou. Ale tenhle je takový malinkatý a nevypadá dobře, možná ani nepřežije,“ říká Adéla s obavami. Mnoho lidí si stejně jako ona stromky v květináči pořizuje právě proto, aby je pak mohli vrátit do přírody.

Podle Vargy záleží hlavně na tom, co lidé od stromku v květináči vlastně chtějí – někteří třeba jen potřebují, aby přežil pár dní. Když ale někdo chce vrátit stromek zpátky do venkovního prostředí, musí o něj podle odborníků také správně pečovat – kromě pečlivého zalévání to znamená třeba i nemít ho ve vytopeném bytě moc dlouho. „Předtím, než ho vrátíte ven, ho pak musíte začít přivykat nižším teplotám třeba v garáži, kde je pět deset stupňů,“ radí odborník.

Na českém trhu se podle expertů ale objevují ve velkém množství i stromky, které byly vyrýpnuté z pole během podzimu, a na přežití tak připravené nejsou. „V květináči pak uhynou, z čehož jsou lidé na Vánoce dost rozčarovaní,“ upozorňuje Varga. Přesná čísla není možné zjistit, ale podle Františka Valdmana ze Sdružení pěstitelů vánočních stromků se to stane velkému počtu takových stromků. „Předpoklad je, že většina, opravdu většina, nepřežije,“ míní Valdman.

Stromky v květináči je možné i vypůjčit

Kromě míst, kde si Češi můžou stromky v květináči koupit, existují i taková, kde vám ho na Vánoce pouze pronajmou. Podle majitele e-shopu Půjčovna vánočních stromků Vojtěcha Stránského si ale Češi stromky v květináči masově nepůjčují. „Co vím, jsme dvě půjčovny v republice,“ přibližuje Stránský. „Dohromady, myslím, půjčíme tři sta nebo čtyři sta stromků, takže nějaký zájem je, ale relativně malý,“ shrnuje. S případy uhynutí stromků v jeho půjčovně problém nemají. „Nepřežijí všechny, ale úmrtnost je jen pět až sedm procent,“ konstatuje Stránský.

Cena za půjčení se v jeho firmě pohybuje od 500 do 1500 korun. Za nákup stromku v květináči můžou Češi zaplatit od několika málo stovek do tisícovky, ale i více.

Čím vyšší životní úroveň, tím méně plastových stromků

Někteří lidé ve snaze šetřit životní prostředí sahají také po umělých stromcích. To je ale podle Valdmana ze Sdružení pěstitelů rozšířený omyl. „Při výrobě umělého stromku se stejně kyslík spálí, navíc se stromek často převáží přes půlku světa,“ informuje.

Podle webu nazeleno.cz spotřebuje výroba jednoho umělého stromku takové množství kyslíku, jaké vyprodukuje několik stovek živých stromků za celou dobu svého růstu. Kolik Čechů doma plastový stromek má, není možné zjistit. V sousedním Německu je to ale podle nedávného průzkumu méně než pět procent lidí. „Tamní průzkum ukázal, že čím vyšší je životní úroveň obyvatel, tím nižší je spotřeba plastových stromků. Lidé se vrací k tradici. Navíc živý stromek je obnovitelný zdroj. Po vyhození se rozštěpkuje a poslouží jako hnojivo pro další stromy,“ uzavírá Valdman.

Řezané vánoční stromky letos nezdraží

Drtivá většina Čechů si ale zřejmě i letos pořídí živý stromek, podle Sdružení pěstitelů vánočních stromků se jich v Česku každoročně prodá na milion a půl. Jejich cena zůstane zhruba stejná jako loni – podle sdružení by oproti loňsku řezané stromky příliš zdražovat neměly. A pokud ano, tak jen velmi mírně. „Ta cena možná o něco málo půjde nahoru, ale záleží na nákladech daného prodejce a jeho lokalitě,“ říká Valdman.

Že se není čeho bát, potvrzují i samotní prodejci, které ČT oslovila. Například za kavkazskou jedli v běžné velikosti 150 centimetrů zaplatí zákazníci opět přes 600 korun, ve velkých řetězcích i méně. Velký prodejce nábytku oproti loňsku stromky dokonce o dvě stě korun zlevnil.