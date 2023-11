Není to jen nemocný prs, nemocný je celý člověk, říká lékařka. Součástí léčby rakoviny je i sdílení

Na to, že je Andrea Chaloupková nemocná, se přišlo v roce 2017. Nahmatala si bulku a navštívila lékaře. Nyní je stále brána jako riziková pacientka. Na kontroly dál chodí. Právě samovyšetření je podle Skovajsové dobrým krokem. Jak na něj, vysvětluje například ve videu. Skovajsová upozornila, že hmatný nález je většinou nezhoubný, přes kůži se to ale nepozná. „Proto, když si najdu něco, co tam nebylo, je dobré se neodkladně přihlásit na vyšetření,“ zdůraznila.

Andrea Chaloupková onemocněla rakovinou, když jí bylo 32 let. Tou dobou měla téměř tříletého syna. Začala psát blog Kozí život. „Řekla bych, že to byl takový můj deníček, kdy jsem chtěla vypsat všechny pocity, které jsem měla v hlavě,“ vzpomíná.

V Česku přibývá odhalených případů rakoviny prsu. Ročně je tento typ nádoru diagnostikován zhruba sedmi a půl tisíci pacientům, nejčastěji ženám ve věku od 65 do 69 let. Více než polovinu případů odhalí preventivní vyšetření. Díky těm se na nádor přijde brzy a úspěšnost léčby tak narůstá. Ročně tomuto onemocnění podlehne zhruba sedmnáct set lidí.

Každá žena nad 45 let má jednou za dva roky nárok na mamografický screening, vyšetření v jednom ze 73 specializovaných center hradí pojišťovna. Velká část ženské populace na toto vyšetření ale stále nechodí. Skovajsová uvedla, že pokud mají mladší ženy prokázané genetické riziko, existují pro ně individuální preventivní plány. „Je to různé střídání ultrazvuků, magnetické rezonance, mamografie,“ nastínila. Pokud ženy prokázané riziko nemají, mohou začít s prevencí jako samoplátkyně. Skovajsová ujistila, že škodlivost mamografického záření nikdy nebyla prokázána a obavy z vyšetření jsou zbytečné.

Jednoduše z krve

U mužů tvoří čtvrtinu všech případů rakoviny nádor prostaty. Že ji mají, se ročně v Česku dozví zhruba osm tisíc mužů. Každoročně jich navíc zhruba o pět procent přibývá. Přibližně čtrnáct set pacientů pak každý rok nemoci podlehne. Riziko rakoviny prostaty si mohou muži starší padesáti let nechat vyšetřit i z krve, a to u praktického lékaře nebo urologa. To udělal Jaromír Jíra. Na první kontrolu šel právě v padesáti letech, kdy mu měřili hodnoty napovídající rakovině prostaty. „A v 53 letech hodnoty byly takové, že bylo potřeba to radikálně řešit,“ popsal.

Přednosta Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze a zakladatel nadačního fondu Muži proti rakovině Roman Zachoval upozornil, že velká skupina mužů preventivní vyšetření nepodstupuje. Podle něj mají často obavy z pohmatového vyšetření prostaty, které se provádí konečníkem. Od nového roku bude nicméně fungovat screening, který bude hrazený z veřejného zdravotního pojištění. „Pro všechny muže mám dobrou zprávu, protože ten screeningový program bude založen pouze na odběru krve,“ uklidnil Zachoval.

Preventivní vyšetření dokáže problémy odhalit včas. Podle odborníků totiž zhruba 22 procent pacientů je diagnostikováno až ve třetím a čtvrtém stadiu, kdy je nižší šance na vyléčení nemoci.