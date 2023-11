V boji s rakovinou se prosazují moderní technologie. Pomáhají roboti i umělá inteligence

Onkologické koordinátorky

Pomoc v boji s rakovinou představují i specializované asistentky, které působí v řadě českých nemocnic. Ty onkologické pacienty chorobou provázejí. Vysvětlují, jaká léčba je čeká, pomáhají s objednáváním na zákroky či poskytují psychologickou oporu.

Ve Fakultní nemocnici Bulovka mají čtyři takové koordinátorky. „Na začátku se snažím, aby to pacientky zpracovaly, a uklidnit je. Říct jim, že to není konec světa. Vysvětluju, jak to půjde u chemoterapie, jak probíhá začáteční staging, vyšetření, kam mají dojít. To samé s objednáváním pacientek. Pokud se chtějí přeobjednat nebo objednat nebo mají jakýkoliv dotaz, můžou mi zavolat a všechno řešíme,“ vysvětlila svou práci onkologická koordinátorka Bernadeta Květová, která pomáhá ženám s diagnózou rakoviny prsu.