Nedonošeným dětem prospívá pokládání na hrudník matky, pomáhají nové metody i přístroje

To, co se dřív odehrávalo odděleně na porodním sále a jednotce intenzivní péče, v současnosti zdravotníci zvládají na jednom místě. „Vidět to miminko hned po porodu a mít ho u hlavy a moct si ho pohladit vám dodá hroznou naději, že bude všechno dobré,“ svěřila se Pavlína Zárubová, jejíž syn Matěj se narodil předčasně. Vážil tehdy necelý jeden kilogram. Díky pokrokům v technice ho mohla v porodnici U Apolináře vidět a být s ním od prvních vteřin.

Nový přístroj se dá nastavit tak, aby byl nad břichem matky. S miminkem po narození není nutné přerušovat pupeční šňůru, uvedla lékařka neonatologické jednotky intenzivní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici Tereza Lamberská. O nové metodě mluvila i na kongresu Nedoklubka, kam se sjely stovky lékařů a zdravotních sester napříč republikou.

„Ty první minuty, hodiny jsou důležité proto, aby se nastavilo emoční spojení mezi matkou a dítětem,“ uvedla lékařka neonatologického oddělení 1. LF UK a VFN Blanka Zlatohlávková.