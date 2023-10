„Situace je kritická“. Školské odbory mluví kvůli rozpočtu na příští rok o možné stávce

„Opravdu už nastává doba, kdy jsme asi před stávkou,“ upozornila Seidlová. Konkrétní termín ani podobu protestu ale nesdělila. „V současné době připravujeme, jak by ta stávka měla vypadat,“ podotkla.

Svaz nyní dle Seidlové vyzval k aktivizaci stávkových výborů a zakládání nových – zejména ve školách, kde chybí. „Abychom jim mohli předat všechny informace k rozpočtu, které jsou,“ odůvodnila.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu na výdaje v příštím roce 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) už dříve řekl, že učitelé by si měli polepšit od ledna v průměru asi o 2500 korun.

Průměrný učitelský plat by měl odpovídat 130 procentům průměrné mzdy v celém hospodářství, jak nařizuje zákon. Při výpočtu se bude vycházet z částek loňského roku. „Pedagogická veřejnost nevnímá, že toto je splnění slibů,“ řekl předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Celostátní průměrná mzda byla loni podle aktuálních dat statistického úřadu 40 317 korun. Průměrný plat v regionálním školství činil asi 48 200 korun.