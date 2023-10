Turisté evakuovaní z egyptské Taby se v noci vrátili do Česka

Jedna z cestujících po návratu do Česka řekla, že poté, co museli turisté opustit hotel, je doprovázeli vojáci a policisté. Někteří z lidí uvedli, že přišli jen o několik dní dovolené, část z nich však do Egypta dorazila teprve ve čtvrtek.

„Už večer to tam trochu bouchalo, bylo nám řečeno, že je všechno v pohodě, že jsou na to zvyklí. Ale v jednu hodinu a 40 minut se hotel otřásl,“ popsala turistka po návratu do Prahy. „Nám to bylo řečeno, že poletíme. A když jsme viděli tu situaci, neměli jsme důvod to zpochybňovat a letěli jsme,“ dodal další z evakuovaných.

Další z českých turistů uvedl, že poté, co v osm hodin ráno vstal, slyšel dvě tlumené rány. Nejprve netušil, co se děje. „Potom mi však kolegové řekli, že viděli, jak letí raketa a za ní stíhačka F-35, která ji sestřelila, a dopadlo to blízko nás. Bylo to v bungalovu cítit, jak to nadskočilo a okna se zatřepala,“ řekl.