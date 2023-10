Egyptské letovisko u hranic s Izraelem zasáhl zřejmě dron. Čedok evakuuje stovky českých turistů

„Bezpečnost našich klientů je prioritou, proto jsme se rozhodli předčasně ukončit zájezdy v hotelích kolem egyptské Taby a během pátku vyslat charterové lety, aby se zpátky do České republiky vrátilo všech pět set českých turistů, které v oblasti máme,“ uvedla Pavlíková.

Izraelská armáda uvedla, že si je vědoma bezpečnostního incidentu v regionu, bližší informace neposkytla s tím, že se odehrál za hranicemi země. Její mluvčí Daniel Hagari sdělil, že úder na Tabu pocházel z „oblasti Rudého moře“, čímž podle izraelských médií narážel na Jemen. „V posledních hodinách byla v oblasti Rudého moře zjištěna letecká hrozba. Do oblasti ohrožení byly vyslány stíhačky, záležitost se vyšetřuje,“ řekl Hagari.

„Mohu potvrdit, že těsně před vysíláním jsem (…) dostal informace, že skutečně již tři letadla přistála v Egyptě,“ řekl v pořadu Interview ČT24 Hladík. Podle něj se turisté dostanou zpátky do Česka v průběhu noci. „Ti lidé nebyli v přímém ohrožení života,“ doplnil s tím, že vypravení repatriačních letů není nutné. Ministerstvo zahraničí podle něj doporučuje opatrnost všem českým občanům, kteří cestují do blízkovýchodních států.

První čeští turisté by se do Česka měli vrátit ještě v pátek večer po deváté hodině. „Mluvčí letiště uvedla, že dvě letadla přistanou po deváté hodině v Praze. Třetí letadlo dorazí do Brna zřejmě v půl dvanácté,“ oznámila redaktorka ČT Eliška Záleská.

Pro celý Egypt eviduje úřad 2580 Čechů registrovaných v cestovatelském systému Drozd . V nejbližší době vydá upozornění, zaznělo dopoledne. „Budeme posílat prostřednictvím systému Drozd SMS zprávu. Ta přijde registrovaným lidem i do e-mailu. Naši konzulární pracovníci mají průběžné jednání s dalšími členskými státy EU, které mají zastoupení v Káhiře. Koordinují se a budou upravovat případně doporučení pro cestování do Egypta,“ podotkl tiskový mluvčí resortu zahraničí.

Výbuch v Tabě podle Reuters poukazuje na riziko, kterému čelí Egypt a další země v regionu v souvislosti se současnou válkou Izraele s Hamásem. Egypt se aktivně zapojil do vyjednávání o přístupu Palestinců k humanitární pomoci, snaží se zajistit propuštění rukojmích unesených z Izraele Hamásem a zasazuje se o příměří, píše agentura.

Český velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl s odvoláním na egyptská média oznámil, že se páteční incident vyšetřuje, zatím ale nelze přímo určit, odkud to přišlo. „V případě, že zjistí, kdo za tím stojí, tak si (Egypt) vyhrazuje právo zareagovat. Zatím je na to příliš brzo, ale jsme v kontaktu s našimi egyptskými partnery,“ doplnil ambasador.

Na české velvyslanectví v Káhiře se s žádostí o evakuaci mezitím neobrátil žádný občan, v případě potřeby bude ale možné využít lety Čedoku. „Mělo by být na každém ze tří letů zhruba patnáct volných míst,“ řekl Drake. Zastupitelský úřad doporučuje v oblasti letoviska Taba dbát zvýšené opatrnosti a respektovat pokyny bezpečnostních složek.

„To znamená i nepřibližovat se k místům výbuchu. Nicméně vzhledem k tomu, že se pravděpodobně jednalo o incident, který nebyl úmyslný, tak nepředpokládáme, že by tam mělo dojít k eskalaci,“ dodal Drake. Podle ministerstva zahraničí je také důležité sledovat místní média.

Velvyslanec v Egyptě Jukl k bezpečnostním opatřením doplnil, že rovněž doporučuje nepřidávat se k žádným větším srocením, demonstracím či shromážděním. Lidé by se také měli vyvarovat jakéhokoliv pohybu poblíž hranic.

„Vzhledem ke zhoršené situaci v Izraeli a Gaze nebo pokračujícím bojům varujeme před cestami do bezprostřední hraniční oblasti mezi Egyptem a Izraelem. Dlouhodobě nedoporučujeme cestovat do severní části Sinajského poloostrova, aktuálně i do oblasti hraničního přechodu Rafáh, který slouží pouze k humanitárním účelům,“ informoval odpoledne Černínský palác.

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že čeští občané nejsou bezprostředně ohroženi a na jejich odlet v tuto chvíli stačí charterové lety. „Náš zastupitelský úřad dělá všechno, co je potřeba. Samozřejmě, kdyby bylo potřeba, tak do toho vstoupíme, ale v tuto chvíli to potřeba není,“ řekl předseda vlády novinářům na tiskové konferenci po pátečním summitu EU v Bruselu.

Jiné kanceláře v Tabě klienty nemají, říká Papež

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Papež nemá v tuto chvíli informace o tom, že by klienty v Tabě měla ještě jiná tuzemská kancelář než Čedok. Letovisko je podle Papeže ve srovnání s ostatními egyptskými destinacemi specifické v tom, že do něj nelétají žádné pravidelné charterové linky.

„To znamená, že menší cestovní kanceláře do Taby necestují. Město je tím pádem dominantou jen těch velkých, a ne ještě k tomu všech. V tuto chvíli mi není známo, že některá cestovní kancelář, která je členem naší asociace, by tam kromě Čedoku měla klienty,“ uvedl Papež.

Mluvčí cestovních kanceláří Blue Style, Fischer a Alexandria prohlásily, že v Tabě ani v její blízkosti žádné klienty aktuálně nemají.