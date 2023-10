ODS, lidovci a TOP 09 budou do Evropského parlamentu kandidovat v koalici SPOLU

Kandidatura SPOLU má podle Fialy smysl pro Českou republiku i její občany. „Je to rozhodnutí, které jsme pečlivě zvažovali a diskutovali několik měsíců,“ uvedl. Volby do europarlamentu podle premiéra budou chtít zneužít populisté a extremisté. „Je jasné, že nás nečeká hezké období, bude to doba plná lží, strašení, nepravd a záměrného rozdělování společnosti,“ dodal Fiala. Protože se tomu strany SPOLU chtějí postavit, rozhodly se překonat názorové rozdíly v jednotlivostech.

Dohodu v posledních měsících brzdilo nejen to, že lidovci a TOP 09 spadají v Evropském parlamentu do Evropské lidové strany (EPP), zatímco ODS patří ke straně Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Strany mají totiž na některá evropská témata značně odlišné názory, ať už se to týká přijetí eura, které nejvíce prosazuje TOP 09, nebo takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), ke které má ODS rezervovanější přístup.

Ohledně frakcí je shoda, že jde o suverénní rozhodování jednotlivých stran, řekl Vondra. Společným zájmem všech stran podle něj je to, aby se změnilo složení europarlamentu, ale i Evropské komise. „Aby tam nedominovala ta zeleně-levicová většina, ale abychom byli schopni postavit koalici od středu doprava,“ řekl. Podle Fialy navíc obě frakce spolupracují mnohem víc než v minulosti a mají významně lepší vztahy.

SPOLU představilo programové desatero

Vondra stojí za rozhodnutím kandidovat společně a věří, že koalice může volby vyhrát. Volby podle něj budou nejen o souboji s hnutím ANO, ale i o diskusi o evropských politikách a jejich dopadech na občany. „Vážím si nabídky, abych byl v čele kandidátky,“ uvedl. Rozhodování podle něj usnadnila i dohoda na základním desateru, které koalice SPOLU v pátek také představila.

Podle desatera si přeje Evropu vnitřně svobodnou a bezpečnou, energeticky nezávislou či sociálně a kulturně rozmanitou. Zmiňují také Evropu konkurenceschopnou, propojenou dopravní a informační infrastrukturou či s prosperujícím zemědělstvím. „Myslíme na všechny důležité oblasti,“ řekl Fiala. „Nevyhýbáme se ani palčivým tématům, jako je problematika ochrany, obnovy přírody, krajiny, biodiverzity, nebo budoucnost evropské integrace a její možné další rozšiřování,“ poznamenal.

Vondra očekává, že hlavními tématy voleb budou migrační politika a bezpečnost, zmíněný Green Deal a jeho dopady a vlivy jak ve formě příležitostí, tak rizik pro Česko, a budoucnost EU.

Koalice se chce zasadit o odstraňování byrokratických překážek a nadbytečných regulací a aktivně bránit jejich zavádění. Volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu a informací považuje za to nejcennější v Evropské unii. S ohledem na vnitřní bezpečnost SPOLU uvádí, že EU zatím nedokáže účinně chránit své vnější hranice, její imigrační a azylová politika selhává a ohrožuje funkčnost schengenského systému bez kontrol na vnitřních hranicích. SPOLU požaduje zásadní reformu azylového systému, zasadit se chce i o účinný boj proti pašerákům a mezinárodnímu terorismu. „Povinné kvóty na přerozdělování odmítáme,“ uvedly strany.

SPOLU také apeluje na posilování obranných schopností členských států i vzájemnou spolupráci obranného průmyslu, bezpečnostních a zpravodajských služeb, ale je proti vzniku evropské armády.