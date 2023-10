Dálnice D3 a D11 mají blíže k dostavbě. Rozhodnutí úřadu a soudu ukončila spory

Dokončení dálnice u Tábora by mělo být možné díky vyvlastnění čerpací stanice na LPG. „ŘSD je tak vlastníkem příslušných pozemků a nemovitostí a nic by nemělo bránit vydání stavebního povolení a dokončení D3 na obchvatu Tábora,“ uvedli silničáři na síti X. O vyvlastnění rozhodl Jihočeský kraj, nicméně majitelka se může ještě bránit správní žalobou. Stanice patří manželce jednoho z bývalých majitelů motocentra u dálnice, o jehož vyvlastnění úřad rozhodl již dříve.

Dálnice D3 se v Jihočeském kraji sice utěšeně rozrůstá, ale její nejstarší část je paradoxně už léta ve stavu značně nedálničním. Silničáři museli kvůli majetkovým sporům přerušit rekonstrukci jednoho jízdního pásu, takže se jezdí obousměrně ve druhém. Na jaře by se to mohlo začít měnit, Ředitelství silnic a dálnic by chtělo práce obnovit. Do té doby ještě musí získat stavební povolení a najít zhotovitele.

Štěpán Konopa z jihočeského krajského úřadu uvedl, že po rozhodnutí o vyvlastnění by mělo následovat jednání, z nějž vyplyne cena, kterou stát za pozemek zaplatí. Částka se stanovuje podle ceny běžné, nikoliv tržní, dodal.

Žalobu podal vlastník pozemků v obci Hajnice, kolem kterých má D11 vést. Na soud se obrátil poté, co královéhradecký krajský úřad zamítl jeho odvolání proti územnímu rozhodnutí z roku 2021.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl označil verdikt za klíčový pro pokračování přípravy stavby. „Je potvrzena právní moc územního rozhodnutí. Kdyby se stal opak, vracíme se zpátky,“ zdůraznil.

Verdikt krajského soudu nicméně také nemusí spor zcela ukončit, stěžovatel může podat ještě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Samotnou stavbu dálnice od Jaroměře k Trutnovu ovšem ŘSD ještě neplánuje zahájit – to až za dva roky. V provozu by měla být v roce 2028 jako poslední chybějící úsek D11. Zatím mají silničáři podle Mátla připravenou dokumentaci pro stavební povolení a do konce roku se chtějí obrátit na stavební úřad. Vykupují také pozemky, zatím jich mají 55 procent.

Propojení se zahraničím drhne, s Prahou též

Dálnice D3 i D11 mají v budoucnu spojit Prahu se sousedním státem. D11 povede na polské hranice, D3 na rakouské. ŘSD počítá s tím, že příhraniční část D11 zprovozní v roce 2025 – zprvu však zůstane izolovaná. D3 by měla být na hranicích o rok později. Na obě dálnice navážou rychlostní silnice, které jsou z nemalé části již hotové. Polsko by mělo mít silnici S3 hotovou od českých hranic až do Štětína v příštím roce, Rakousko naopak dotáhne svoji S10 k hranicím zřejmě až počátkem příštího desetiletí.

Na obou hranicích tak nastane situace, kdy bude na severu čekat dočasně zaslepený úsek na pokračování. Zároveň ale také bude platit, že až se D3 i D11 dostanou na hranice, nebude ještě hotové nepřetržité dálniční spojení až do Prahy. Zatímco D11 bude zpočátku čekat na dostavbu úseků k Trutnovu a Jaroměři, D3 bude chybět hlavně středočeská část.