Polská rychlostní silnice už ústí na hranicích u Královce. V Česku zatím navazuje pole

Rychlostní silnice S3 by v budoucnu měla vést od českých hranic do baltského přístavu Svinoústí. Zatím končí na jihu u Bolkówa a na severu ve Štětíně. V pátek přibyl patnáctikilometrový úsek u českých hranic, který je ale zatím izolován.

Zatím má smysl hlavně jako obchvat města Kamienna Góra, ale v příštím roce by již mělo být hotových i chybějících šestnáct kilometrů dále k Bolkówu, čímž vznikne plynulé spojení dálničního typu od českých hranic až do Štětína.

Až mnohem později bude možné dojet po rychlostní silnici S3 až na hraniční čáru, kde naváže česká dálnice D11. Ředitelství silnic a dálnic počítá předběžně se zprovozněním jejího příhraničního úseku v roce 2027. Do té doby budou muset řidiči sjet z S3 v Lubawce na starou silnici a v Čechách pokračovat po silnici I/16 do Trutnova a dále po I/37 do Jaroměře. Celkem to bude 46 kilometrů po silnicích I. třídy včetně průjezdu Trutnovem, který se připravuje na zásadní zintenzivnění provozu a možné dopravní potíže.