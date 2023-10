Náramek s datem narození nebo oblíbená hračka. Děti bez rodičů dostávají do života kufřík vzpomínek

„V kufříku máme důležitý náramek, to je náramek z porodnice z ručičky, tady máme první dudlíček,“ popsali adoptivní rodiče Jan a Martina předměty, díky kterým se seznámili s prvními měsíci života dcery.

Adoptivní rodiče si myslí, že kufřík se vzpomínkami z porodnice má smysl. „Protože má vzpomínky na to, co my bychom jí vlastně dát nikdy nedokázali,“ řekli.

Porodnici fakultní nemocnice na Vinohradech s takovým kufříkem opouští v průměru jedno dítě bez biologické matky za měsíc. „To nejpodstatnější v tom kufříku je kniha, kde zaznamenáváme základní údaje o porodu. Taky kdo se o něj staral, jaké bylo ten den počasí,“ vyjmenoval primář neonatologie z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Miloš Černý.