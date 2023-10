Hnutí ANO se podle volebního modelu Kantaru drží na svém, oslabuje ODS i Piráti

Hnutí ANO by v září získalo 33,5 procenta, oproti poslednímu průzkumu Kantaru z května jde o stejnou hodnotu. Zato ODS, která je v modelu opět druhá, se oproti květnovému výsledku propadla. V září by získala dvanáct procent, což je o pět procentních bodů méně než v květnu.

Na dalších místech došlo ve srovnání s minulými průzkumy ke změně. Třetí by byla SPD s 9,5 procenta, až za ní by se umístili Piráti s 8,5 procenta. Zatímco u SPD totiž model vykázal posílení, u Pirátů naopak oslabení.

Mírně lepší výsledek pak ve srovnání s květnem podle modelu měly hnutí STAN, které by dosáhlo na 7,5 procenta, i TOP 09, jež by s pěti procenty uzavírala výčet subjektů, které by se dostaly do sněmovny.

Nejblíže k překročení pětiprocentní hranice by pak byla Přísaha, která v tomto modelu vykázala čtyři procenta. Socdem a KDU-ČSL by obě měly po 3,5 procenta. Na třech procentech by se umístili Svobodní, PRO a komunisté. S dvěma procenty se do modelu dostali ještě Zelení.

Přechod k opozici

S letošním rokem pozorují autoři průzkumu trend přelivu voličů mezi vládním a opozičním táborem. Zářijové měření podle nich tento trend potvrzuje a znovu ještě více prohlubuje.

„Nejvíce patrný je odliv od ODS, a to směrem k ANO, případně SPD, Svobodným, Přísaze. Mezi nejčastěji zmiňovanými důvody odklonu se vyskytuje nekompetentnost, nekoncepčnost, chaotičnost, neplnění slibů, ale objevují se také ekonomické důvody jako vysoká inflace, pokles reálných mezd a s nimi spojené důvody jako nečinnost, špatná komunikace,“ shrnují.