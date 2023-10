Někteří uprchlíci nedostali dočasnou ochranu kvůli vízu z cizího státu. Čekají na verdikt soudu

O odmítnutí dočasné ochrany pro některé ukrajinské uprchlíky se v Česku vedou soudní spory. Neúspěšní žadatelé měli víza jiného státu – podle zákona by proto neměli získat to české. Evropské právo na to ale nahlíží jinak. Tuzemské soudy se v některých případech začaly přiklánět na stranu uprchlíků. Konečné slovo by nyní měl mít Nejvyšší správní soud.