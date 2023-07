Část Ukrajinců přichází o dočasnou ochranu, podle úřadů už dříve získali azyl jinde

Vasyl Petrovič do tuzemska poprvé přijel kvůli studiu na brněnském Vysokém učení technickém. Loni po čtyřiceti letech se do Česka vrátil kvůli válce. Teď to ale vypadá, že bude muset odjet. Přišel o vízum.

„Přijeli jsme sem a registrovali jsme se jako zákonní občané. Žili jsme normálně. Nic jsme neporušovali. Takže nic nenasvědčovalo, že se to stane,“ říká Petrovič. České úřady zamítnutí dočasné ochrany odůvodnily tím, že už jedno povolení pobytu získal. A to cestou přes Polsko. „Poláci nám nedali vízum. Nevěděl jsem, že máme vízum,“ uvádí uprchlík.

„Institut dočasné ochrany není v žádném státě Evropské unie udělován lidem automaticky. Vždy si o ni musí sami požádat, a proto nelze vycházet z předpokladu, že o tom daná osoba nevěděla,“ vysvětluje tiskový mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Advokát mluví o administrativním pochybení

Ze stejného důvodu už resort odebral azyl až stovkám uprchlíků. Podle některých právníků je ale problém i v tom, že se české úřady o jiném azylu dozvědí se zpožděním. Proto ministerstvo vnitra žádají, aby se k odebírání víz přistupovalo více individuálně.

„Rozhodně není vhodné, aby osoby, které už jednou musely své zázemí opustit v důsledku války, tak aby v důsledku administrativního pochybení byly nuceny znovu opustit zemi, kde si za tu dobu už vybudovaly nějaké zázemí,“ myslí si advokát Jiří Pokorný.

Vasyl Petrovič tak doufá, že se dokáže obhájit a přečkat válku v zemi, do které se zamiloval už jako student.