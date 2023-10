Prodej kotlů a kamen na uhlí v Česku zakázaný nebude. Ministerstvo se záměru vzdalo

Zákaz ministerstvo vypustilo z chystané novely zákona o ochraně ovzduší, která je připravena pro jednání vlády. „Výrobci zdrojů na pevná fosilní paliva budou moci tyto zdroje nadále uvádět na trh, pokud odpovídají zákonným požadavkům,“ potvrdila mluvčí resortu Lucie Ješátková.

Rozhodnutí uvítal například výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka. „Jako asociace jsme proti zákazu prodeje kamen na uhlí vystupovali, neboť to s námi nikdo nekonzultoval a bylo to hrozně narychlo. Psali jsme v této věci i otevřený dopis premiérovi,“ prohlásil.

Lyčka zmínil některé námitky výrobců kamen, například to, že by se nové zařízení dalo stále pořídit v cizině a zákaz by tak oslaboval české výrobce. „Lidé by si mohli kotle nakoupit v Polsku nebo na Slovensku a k nám je dovézt a zprovoznit,“ vysvětlil. Ješátková připustila, že tento problém se nepodařilo v návrhu zcela vyřešit.

Důvody pro zákaz

Návrh na jaře v médiích odůvodnil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) mimo jiné tím, že se na českém trhu už podle jeho informací kotle na uhlí neprodávají, protože lidé o ně nemají zájem, a že uhlí postupně zdražuje, zatímco plyn je nyní levný. Čeští výrobci ale měli mít nadále možnost takové kotle vyrábět pro export.