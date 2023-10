Očkování proti covidu a chřipce lze aplikovat najednou, látky mají praktičtí lékaři, řekl Válek

„Jsme v ideální době, kdy by se mělo začít očkovat,“ prohlásil Válek. Covid i chřipka jsou nemoci, které zabíjí a proti vážnému průběhu těchto nemocí se lidé mohou chránit očkováním, upozornil dále.

Očkování proti covidu-19 a chřipce je dle ministra zdravotnictví nejvhodnější u vlastního praktického lékaře. Obě jsou možné najednou. „Očkování lze aplikovat v jednom dni, (…) obě dvě očkovací látky jsou zdarma, k dispozici jsou nejmodernější vakcíny. Mají je praktičtí lékaři,“ sdělil Válek. Počet očkovaných lidí se podle ministra zvyšuje.

Očkovat by se měli dle Válka ti, kteří mají vyšší riziko při nákaze. „Čili riziko, že když nemoc dostanou, bude mít vážný průběh, eventuálně fatální následky,“ ujasnil. Jsou to především senioři, chronicky nemocní nebo lidé s oslabenou imunitou. „Ti by se měli v každém případě očkovat, nejlépe v těchto týdnech, měsících,“ podotkl.

Macková: Česko je na začátku sezony respiračních onemocnění

Resort zdravotnictví doporučuje nechat se očkovat u praktického lékaře, řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti). „Na očkovacích místech naleznete pouze očkování proti covidu, zatímco u vašeho praktického lékaře je možné se domluvit na očkování proti covidu i chřipce zároveň,“ zdůvodnil.

Státní zdravotní ústav je dle jeho ředitelky Mackové na nadcházející sezonu respiračních onemocnění připraven, zejména po laboratorní stránce. „Národní referenční laboratoř zahájila zvýšený dohled a vyšetřování vzorků tak, jak budou docházet z terénu,“ podotkla.

Česká republika je podle ní na začátku sezony respiračních onemocnění. „Dochází k postupnému nárůstu těchto onemocnění, jako je chřipka a další,“ upozornila. Případů je podle ní v tuto chvíli asi 700 na 100 tisíc obyvatel.