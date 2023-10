Platy učitelů se budou počítat z roku 2022, řekl Bek. Oznámil miliardu navíc pro vysoké školy

Podle Beka není cílem zvrátit současný stav počtu žáků na učitele, ale zastavit trend jeho poklesu na úrovni, která je udržitelná i v době stabilizace veřejných rozpočtů. S odvoláním na data Education at a Glance 2023 řekl, že v českém vzdělávacím systému jsou v mezinárodním srovnání nižší počty žáků na učitele. V tuzemských středních školách totiž na jednoho učitele připadá deset žáků. Průměr zemí OECD je podle Beka třináct žáků.

„V době ekonomické stagnace se musíme rozhodnout mezi růstem platů učitelů a dalším navyšováním celkového počtu úvazků ve školství. Ten za posledních pět let narostl o třicet tisíc. Dosavadní systém financování regionálního školství vedl na některých školách k častému dělení tříd na menší skupiny, což sice znamenalo vyšší komfort pro učitele i žáky, avšak pro udržení tempa růstu platů je za současné ekonomické situace potřeba další navyšování personálních kapacit ve školství omezit,“ řekl ministr školství.

České školství by mělo další čtyři miliardy podle dohody vlády dostat v roce 2024, podotkl Bek. „Ve srovnání s letošním rokem dostanou v roce 2024 učitelé přidáno v průměru 2500 korun, to jest 52 400 korun hrubého měsíčně. Průměrný plat učitelů v regionálním školství v roce 2022 byl asi 48 tisíc korun,“ dodal.

Vysoké školy dostanou o miliardu navíc

Bek rovněž na tiskové konferenci řekl, že české vysoké školy by v roce 2024 měly dostat navíc asi jednu miliardu korun, a to oproti vládou schválenému rozpočtu na příští rok. Podle této kalkulace mají univerzity v roce 2024 hospodařit s rozpočtem 30,9 miliardy korun, což je stejně jako letos. Dodatečné peníze by podle Beka měly získat podle stávající dohody vládního kabinetu.

„Podle dohody budou do školství v příštím roce uvolněny další dodatečné prostředky ve výši čtyř miliard korun ze státního rozpočtu na reformy a infrastrukturu,“ prohlásil šéf resortu školství. Část těchto peněz, přibližně jednu miliardu korun, by podle něho měly získat právě vysoké školy.

Struktura financování univerzit bude v následujícím roce upravená, dodal ministr. Hlavní část příspěvku na vzdělávací činnost se navýší o 930 milionů korun oproti letošku, přičemž při rozdělování peněz jednotlivým univerzitám by měl být posílen vliv ukazatelů kvality a výkonu.

Oproti letošku vzroste také částka určená na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumu a vývoje na vysokých školách. Zvednout by se měl o 387 milionů korun na celkových 9,2 miliardy korun, což je podle Beka o čtyři procenta více než letos.