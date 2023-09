Novela vodního zákona reaguje na Bečvu. Vládou schválený návrh řeší kompetence i monitoring

Nyní to jsou tři roky od havárie na Bečvě. Tehdy to znamenalo čtyřicet kilometrů znečištěné řeky a množství otrávených ryb. Zásah podle sněmovní vyšetřovací komise provázel chaos, úřady situaci podcenily a dělaly chyby. Nezajistily ani dost průkazných vzorků.

Otrava Bečvy je z poslední doby asi tou nejznámější havárií, ale není jediná. V minulosti bylo takových víc. Třeba jen loni inspekce životního prostředí řešila 210 větších i menších událostí.

Kontrola výustí velkých podniků

Novela vodního zákona rozděluje a zpřesňuje kompetence i pro případ, že havárie zasahuje víc krajů. Velké podniky také budou muset nepřetržitě měřit to, co vypouštějí. Takovou povinnost teď nemají.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) by po změně pravidel vypadal zásah jinak. „Zaprvé by to byli hasiči, kteří celý ten zásah řídí a řeší. Jsou tam jako první a zároveň vodoprávní úřad a Česká inspekce životního prostředí by věděly, kde jsou jaké výustí a přesně by mohly odebírat vzorky k těm daným výustím,“ popsal.

Konkrétně hasiči mají zasahovat proti šíření havárie, vodoprávní úřady rozhodovat, jak ji zneškodnit, a inspektoři životního prostředí můžou v případě mimořádných událostí, jako byla ta na Bečvě, převzít řízení.

„Nebylo od začátku úplně zřejmé, kdo tomu takzvaně velí, a to by se teď mělo zpřesnit. Tam určitě jsme zajedno. Jen mě opravdu mrzí, že to trvalo tak dlouho, tohle už určitě mohlo být dřív,“ zdůraznil místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí Richard Brabec (ANO).