Ve městě mu říkají Rain Man. I s handicapem výborně odmaturoval, další studium se ale jeví problematicky

Václav Roškota loni výborně odmaturoval, jako druhý nejlepší z ročníku na průmyslovce, a má předpoklady k dalšímu studiu. Zabýval se oborem počítačové grafiky a uměleckého designu, přesto už více než rok žije v sociální izolaci.

Psychologové mu pro další studium doporučovali vysokou školu sociálního nebo uměleckého zaměření či vyšší odbornou školu podobného směru. S matkou zkusili oslovit kolem dvaceti institucí. Nicméně nepochodili a většinou narazili na neochotu kvůli byrokracii se zaměstnáváním pedagogického asistenta, kterého Václav potřebuje.

„Povětšinou argumentovali tím, že člověk, který má papíry z psychiatrie přeci nemůže studovat sociální obor a práci v psychologii. Řekl bych, že kdo by měl pracovat s postiženými? Člověk, který má naučené kodexy a v životě postiženého neviděl, nebo ten, který si všemi těmi věcmi prošel?“ podotknul Roškota.

Handicap vznikl po porodu

Podle jeho matky Jiřiny Roškotové postižení vzniklo při porodu. „Ten byl hrozně těžký a obávám se, že hodně věcí se při tom prošvihlo. Řekli mi, že si mám přijít se synem na kontrolu po roce, protože to bylo křísené dítě,“ popsala okolnosti vzniku handicapu.

Zatímco první zprávy tvrdily, že nebude chodit a bude mít těžké mentální postižení, prognóza se posléze nenaplnila. Václav Roškota ale už v pěti letech rozčiloval učitelky ve škole tím, že jim bez vyzvání vysvětloval lunární rok a podstatu aerodynamiky. Po celou základní školu však získával za své známky vyznamenání.

Když mu bylo třináct let, v Mense mu naměřili IQ s hodnotou 143. Postupem času byl Roškotovi diagnostikován Aspergerův syndrom, porucha autistického spektra, ale i dyslexie, dysgrafie nebo dyspraxie. Handicapovaný muž se hůře vyjadřuje, každým rokem je to ale lepší. „Má vynikající pojmové a abstraktní myšlení, má mimořádně velké znalosti v některých oborech,“ uvedla psycholožka Lenka Hüblová.

Roškota v době studia na průmyslovce začal vytvářet počítačové grafiky. Vymyslel si při tom umělecký pseudonym Wizardin. Náchodští umělci mu uspořádali výstavu v kavárně. Tehdy Wizardinovu práci zaznamenali i někteří přední čeští umělci. „Na mě to působilo tak, že by to mohl dělat někdo, kdo normálně profesionálně vystudoval UMPRUM nebo akademii,“ řekl český malíř a sochař František Skála.