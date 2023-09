Kárný senát podezírá žalobce Solara ze zneužití pravomoci. Čeká ho trestní řízení

„Považujeme za téměř vyloučené, že by ty dopisy jenom přehlédl,“ řekl předseda kárného senátu Petr Mikeš. Solar ve středu uvedl, že sporná pošta ze Švýcarska se k němu nikdy nedostala, neviděl ji, což si nedokáže vysvětlit. Nynější rozhodnutí kárného senátu komentovat nechtěl. Nadřízení mu v minulosti udělili několik výtek.

Kvůli Solarovu postupu česká justice ztratila z dosahu milion franků na švýcarském účtu. Podle aktuálního kurzu jde zhruba o 25,5 milionu korun. Solar před lety požádal o zablokování peněz, které mohly pocházet z trestné činnosti v kauze kolem IT zakázek Lesů ČR. Později už ale nereagoval na opakované přípisy Švýcarů, ti proto zase peníze odblokovali. Jejich další osud je nejasný.

Solar: Nevidím důvod, proč bych nereagoval

Solar ve středu řekl, že byl se Švýcary v pravidelném kontaktu. „Všechny písemnosti, které předchází, jsou mnou evidovány, vyřízeny, nevidím jediný důvod, proč bych nereagoval na čtyřřádkový přípis ze Švýcarské federace,“ uvedl Solar. Poukázal na to, že tehdy už byla v kauze Lesů ČR podaná obžaloba, stačilo by tedy odkázat Švýcary na příslušný soud v Hradci Králové. „Vyřídil bych to za pár vteřin,“ zdůraznil. Proč se k němu přípisy nedostaly, si nedokáže vysvětlit.

U soudu ve středu jako svědkyně vypovídaly pracovnice vrchního státního zastupitelství. Kárný senát se snažil zmapovat pohyb listin a spisů, způsob jejich evidence a kontroly. Nakonec začal uvažovat o tom, zda Solar nejednal minimálně v nepřímém úmyslu. Mohlo jít o zneužití pravomoci se škodou velkého rozsahu. Mikeš ale zdůraznil, že nechce předjímat výsledek trestního řízení.

„Je na Policii ČR, potažmo na státním zastupitelství, které bude příslušné, aby vyhodnotilo, zda se mohlo jednat o trestný čin,“ podotkla Bradáčová. Zda bude Solar zatím normálně pracovat, nechtěla komentovat. „Samozřejmě budu zvažovat všechny alternativy,“ dodala.