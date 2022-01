Soud rozdal tresty v kauze předražených IT zakázek Lesů ČR. Čtyři lidé dostali podmínky

Okresní soud v Hradci Králové potrestal čtyři obžalované v kauze IT zakázek státního podniku Lesy ČR. Jsou mezi nimi tři podnikatelé a bývalý šéf informačních technologií společnosti Jan Přibyl. Všichni dostali podmíněné tresty. ČT to potvrdil mluvčí soudu Tomáš Nypl s tím, že jednoho muže soud obžaloby zprostil. V kauze jde o veřejné soutěže z let 2008 a 2009, při kterých bylo ze státní firmy vyvedeno skoro 300 milionů korun. Verdikt není pravomocný.