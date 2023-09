Na Čermáka, který nenastoupil do vězení, vydal soud mezinárodní zatykač

Krajský soud v Plzni vydal mezinárodní zatykač na Tomáše Čermáka, který nenastoupil do vězení. Upozornil na to web Novinky.cz, podle kterého měl Čermák doma plán cesty do Ruska. Odsouzen byl na pět a půl roku za podněcování ke spáchání teroristického činu.