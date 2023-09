Vlastnictví Mafry Babišem bylo rizikem pro svobodu tisku, míní Klimeš

Kdo bude konečným majitelem

„Bohužel, a je mi to líto, protože Mafra má za sebou extrémně úspěšnou a důležitou historii v dějinách České republiky, (mediální dům) nebyl gró toho obchodu,“ soudí o prodeji Mafry skupině Kaprain podnikatele Karla Pražáka. „Gró bylo propojení a synergie v chemickém průmyslu, kdy pan Pražák má ústeckou Spolchemii a kupuje Synthesii,“ podotkl.

Podle Klimeše je nyní na místě se ptát, respektive čekat, kdo bude konečným majitelem mediální společnosti. „Protože pan Pražák se v médiích nijak zvlášť neangažuje, dokonce myslím, že nijak. V rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že jsou otevřené všechny možnosti– ⁠ že si ji nechá, prodá po částech, nebo to prodá jako celek,“ připomněl.

Klimeš nicméně doufá, že nový vlastník Mafry nebude zavdávat pochyby o tom, jakým způsobem je spojena politická, ekonomická a mediální moc.

„Je možné, že po tom, co jsme deset let řešili střet zájmů Andreje Babiše, budeme řešit –⁠ možná menší –⁠ střet zájmů,“ obává se Klimeš. Komentátor totiž nevidí příliš mnoho zájemců, kteří by byli apolitičtí či by neměli nějaké odběratelské vztahy se státem.