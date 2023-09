V Česku roste zájem o zbrojní průkazy. Až o čtvrtinu povolení se ucházejí ženy

Šárka Marková pracuje jako instruktorka střelby posledních pět let. V zaměstnání se věnuje převážně těm ženám, které chtějí získat oprávnění k držení zbraně. Důvod je podle ní jediný. „Je to ten, že chtějí zbrojní průkaz na vlastní ochranu, ochranu sebe a svých blízkých,“ vysvětluje instruktorka.

„Většinou uchazeč musí předvést znalost pistole, to znamená, že dostane nějakou ze zbraní, a s tou musí předvést, že je schopen tu zbraň nabít, vybít, simulovaně střílet,“ popisuje instruktor Přemysl Marek. Dodává, že se používají náboje, které samy o sobě nestřílí, mají pouze tvar těch ostrých.

Zájemce o zbrojní průkaz musí rovněž být schopen řešit závady, to bývá podle Markových slov největší komplikací.

Zkouška pod policejní záštitou

Podle instruktorů uchazeče překvapí i to, že celý proces zahrnuje zkoušku, kterou organizuje Policie České republiky. Na volný termín si teď v Praze žadatelé musí počkat až dva měsíce. „Myslí si, že stačí absolvovat nějaký kurz, průkaz od nás dostanou orazítkovaný a můžou si rovnou kupovat zbraně,“ přibližuje mylnou představu instruktor Marek.

Prodej zbraní v posledních letech výrazně vzrostl. V roce 2021 evidovala policie přes 930 tisíc kusů u registrovaných držitelů zbrojních průkazů, loni to bylo o bezmála 46 tisíc víc. Do konce letošního června jich pak přibylo přes osmnáct tisíc.

Zájem žen o zbraně potvrzuje i vedoucí specializované prodejny Vojtěch Zunt. „Většinou si kupují to samé, co muži. Ale je pravda, že se u žen častěji setkávám s poptávkou po subkompaktních pistolích, to znamená zbraních s menší velikostí,“ shrnuje Zunt.

Zbrojní průkaz obecně platí deset let. Může být ale i kratší, záleží na posudku o zdravotní způsobilosti žadatele.