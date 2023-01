Češi se po ruské invazi na Ukrajinu výrazně více zajímají o zbrojní průkazy, držitelů je už 312 tisíc

V roce 2021 vlastnilo v Česku zbrojní průkaz 309 tisíc lidí, v roce 2022 přibyly rekordní čtyři tisíce. Minulé roky přibývalo něco mezi jedním a třemi tisíci nových osvědčení. Statistika navíc zatím nezohledňuje údaje za poslední čtvrtletí loňského roku, takže počty zbrojních průkazů budou ještě vyšší. „Počet držitelů zbrojních průkazů každoročně stoupá a bylo tomu tak i v loňském roce,“ dodává policejní mluvčí David Schön.

Podle jednoho z instruktorů Střeleckého servisu v Praze se výrazně zvedl i prodej zbraní. „Na jaře lidé začali skupovat množství zbraní a munice. Často s těmito zbraněmi kupující neumí zacházet a jsou pro ně zbytečně složité,“ dodává instruktor. Oproti minulým rokům se podle něj zájem o kurzy a střelivo zvýšil zhruba o dvacet až třicet procent.

„Lidé sem začali chodit na jaře zejména kvůli strachu z nedaleké války. Někteří chtějí umět střílet kvůli energetické krizi a blackoutu, který by podle nich přivodil následné rabování,“ dodává instruktor střelecké školy v Praze.

Zbraně jako investice

V době začátku války na Ukrajině měl majitel střelecké školy Martin Fišer dokonce problém se stabilitou internetových stránek. „Lidé začali masivně nakupovat střelecké kurzy. V tu dobu byla čekací doba místo týdne i přes měsíc,“ říká Fišer. Dodává, že situace je teď klidnější, ale zájem je pořád velký.

Podle majitele firmy Sporty Tactical Václava Krátkého chtějí být lidé hlavně připravení. „Účastníci kurzu nechtějí nechávat své bezpečí pouze v rukou státu. Mají pocit, že rezignoval na ochranu občanů. Také v tom ale hraje roli inflace, kdy lidé investují do zbraní a do sebe, to totiž nikdy neztratí hodnotu,“ říká Václav Krátký.

O zbrojní průkaz mohou žádat lidé zdravotně způsobilí a trestně bezúhonní, kteří dosáhli požadovaného věku. Před komisařem pak musí vykonat zkoušku z odborné způsobilosti, na kterou připravují právě střelecké školy. Doba platnosti zbrojního osvědčení je deset let.