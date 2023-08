Netopýří zálety jsou letos podle ochránců extrémní, jen za srpen odchytili patnáct set jedinců

Za jediný týden se například v Liberci a Jablonci nad Nisou podařilo odbornicím ze záchranné stanice Archa odchytit více než třináct set netopýrů. V jenom panelovém domě v Jablonci jich bylo v jediném pokoji téměř pět set a ve stejné situaci se před dvěma týdny ocitla i Liberecká nemocnice.

Takzvané zálety netopýrů do budov se od poloviny srpna do poloviny září každoročně opakují. „Děje se to v době, kdy se rozpadají mateřské kolonie, takže letošní mláďata s pár starými si pravděpodobně hledají nové úkryty. A ta otevřená okna a ventilačky jim je připomínají, takže to tam zkouší,“ vysvětlila důvody záletů vedoucí záchranné stanice Archa Ivana Hancvenclová. Jde ale podle ní zatím o teorii.

Přes den se pracovníci záchranných stanic starají o potřebná zvířata a noc co noc vyjíždějí k netopýřím záletů. Minulý rok bylo za srpen a září přijato do záchranných stanic třináct set netopýrů. Za letošní rok přijaly stanice přes tři tisíce jedinců, z toho více než patnáct set jen za měsíc srpen. Vzhledem k tomu, že není vždy nutné netopýry odvážet do stanic, číslo přijatých kusů je výrazně menší než skutečný počet netopýrů zbloudilých do lidských obydlí.