Dává smysl propojit řízení letového provozu nad střední Evropou, říká ředitel české služby

„Nahrazení klasického paliva bude probíhat ve dvou krocích. První je to, čemu říkáme SAV – sustainable aviation fuel – paliva, která mohou být i kombinována se standardními, která výrazně snižují emise. To je věc, která se může odehrát v řádu roků. Je to ale výrazně dražší, takže (je třeba) nastavit pravidla tak, aby někdo netěžil z toho, že bude létat na stará paliva,“ shrnul.

Předpokládá, že budoucností letecké dopravy bude i úzká spolupráce s tou železniční. Vlaky sice považuje Klas za konkurenci pro letadla, ale ne zcela nevítanou.

„Bylo by fajn, pokud by to bylo komplementární, pokud by ty dopravy na sebe navazovaly. Tam, kde je výhodnější a pohodlnější vlaková doprava, fajn. Ale mít možnost se po železnici dostat na letiště a přesunout se někam, kde zase navazuje železnice – což se u nás nedaří. To je první věc. A druhá věc (…), každá hromadná doprava je lepší než osobní doprava autem,“ podotkl. U tras do 350 kilometrů považuje za příjemnější cestovat vlakem než letadlem, pokud vlak nabízí dostatečný komfort.

Ve významné změny doufá Jan Klas i u samotné služby řízení letového provozu. Byl by pro to, aby nefungovala výhradně na národní bázi a každá malá země měla své vlastní řízení. Často je to podle něj neefektivní.

„Systém dnes nemá logiku, ať z hlediska nastavení ekonomických parametrů, tak z důvodu, že v menších státech nemůžete efektivně zorganizovat službu řízení letového provozu. Máme hlavní metodu, jak zvyšovat kapacitu, že prostor krájíme na sektory. Když máte hodně malý stát, vyjde vám, že navyšování počtu sektorů natolik zvyšuje koordinační potřeby, že už se to nevyplatí. Organizovat vzdušný prostor ve větším celku, třeba středoevropském, dává smysl,“ poukázal.