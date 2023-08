Udržitelné chování by mohlo firmám pomoci k výhodnějšímu úvěrování

Pražská strojírna spustila na začátku července novou fotovoltaickou elektrárnu. Panely pokrývající plochu jako třiadvacet tenisových kurtů. Díky tomu má podnik snížit svoji uhlíkovou stopu. Finanční návratnost 27milionové investice očekává do sedmi let. „Očekáváme od toho soběstačnost ve výrobě elektřiny. Nejméně dvě třetiny roku budeme soběstační a budeme schopní do distribuční sítě dodávat třicet až pětatřicet procent přetoku,“ řekl generální ředitel Pražské strojírny Robert Masarovič.

Strojírna je dceřinou společností pražského dopravního podniku. Ten připravuje další podobné projekty. I kvůli nové směrnici o udržitelnosti. „Zabýváme se tím velmi intenzivně, protože ESG doba nás čeká už velmi záhy. Pro nás to tedy není jen o té environmentální dimenzi,“ uvedl předseda představenstva pražského dopravního podniku Petr Witowski.