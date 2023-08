Rozúčtování tepla v domech s centrálním topením se změní

S účinností nové vyhlášky počítá ministerstvo pro místní rozvoj od ledna příštího roku. Změny by se tak ve vyúčtování měly objevit až v roce 2025.

Nejčastěji lidé topí plynem, týká se to bezmála dvou pětin tuzemských bytů. Elektřinu jako hlavní zdroj vytápění používá necelá desetina domácností, podobně jako dřevo.

„Budou si topit na 20–21 stupňů, tak je pravdou, že tito lidé zaplatí méně, než platili dosud, a ti, kteří přetápějí, zaplatí více, než platili dosud. Před čím ale dlouhodobě varujeme, tak je to, aby někdo úplně zavíral topení. Potom jsme pozorovali v té minulé zimě zvýšený výskyt plísní v bytech,“ dodává Vysocký.

Nový systém zavede tři varianty základní složky. Nejvstřícnější bude k obyvatelům energeticky šetrných domů, kde umožní nastavení od padesáti do sedmdesáti procent. Obecně by ale díky změně pravidel měli ušetřit všichni, kteří nad vytápěním přemýšlejí.

Vše se odvíjí od stavu měřiče. I tento údaj by měl být na první straně. Část B je podrobné vyúčtování s rozpisem spotřeby i ceny energie.

U různých společností se podoba vyúčtování může lišit. Všechny ale obsahují tři části – A, B a C. „Klíčovou částí toho áčka, ale i celého vyúčtování je, jestli skončilo přeplatkem, nebo nedoplatkem, tedy jestli nám dodavatel zaplatí peníze, nebo naopak my zaplatíme jemu a rovnou nám nastaví výši zálohy nové,“ vysvětluje mluvčí ERÚ Jan Hamrník.

„Cena elektřiny se skládá z takzvané neregulované části, což je obchodní část, která se řídí ceníkem dodavatele,“ podotýká Hamrník s tím, že se určuje tak, že je jednotková cena vynásobena spotřebou. „Potom je tam takzvaná regulovaná cena nebo distribuční část. Ta se řídí cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu,“ dodává.

Spotřebitelé by si ale v té neregulované části měli zkontrolovat jednotkovou cenu, kterou jim dodavatel účtuje. „Měla by být samozřejmě stejná, jako máme cenu ve smlouvě,“ uvádí Hamrník a připomíná, že v současné době také platí vládní strop. „Jestliže máme ceníkovou cenu vyšší než je vládní strop, tak jednotková cena je nižší – je na úrovni vládního stropu. Je tedy potřeba zkontrolovat, jestli to dodavatel zohlednil.“

V poslední části vyúčtování musí být uvedené údaje o smlouvě – hlavně délka jejího trvání a možnosti případné reklamace. Tu by spotřebitelé měli podávat písemně. Reklamaci musí dodavatel vyřídit do patnácti dnů, dalších patnáct dní má na vypořádání finančních závazků. Existují ale výjimky a v případě reklamace spotřeby energie se doba prodlužuje na třicet dnů.

Při reklamaci energií musí zákazníci nejdřív kontaktovat svého dodavatele. Teprve pokud neuspějí, můžou požádat o prošetření regulátora trhu.