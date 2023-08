V Česku bylo provedeno nejméně potratů za posledních 65 let. Lidé těhotenství víc plánují

Zatímco ještě na přelomu milénia navštívilo v Česku gynekology s žádostí o umělé přerušení těhotenství více než 47 tisíc žen ročně, vloni jich bylo o dvacet tisíc méně. Počet takových pacientek navíc podle dat ČSÚ trvale klesá, za loňský rok tak lékaři zaznamenali nejméně potratů za posledních 65 let.

Bezpečné přerušení těhotenství, ovšem i s riziky

Ženy mají ale v průběhu těhotenství možnost ukončení i vlastní volbou. V Česku lékaři nabízí dva způsoby přerušení těhotenství – užitím léku nebo chirurgickým zákrokem. „Obě možnosti jsou velice bezpečné, obě mají výhody a jistá rizika. Zatím převažuje chirurgické ukončení těhotenství, ale pozvolně narůstá farmakologická možnost,“ řekl Dvořák.

Cena umělého potratu se pohybuje mezi třemi a pěti tisíci. Rozdílná je pak ale doba, do které žena potrat může podstoupit. Zatímco chirurgický zákrok je podle české legislativy možný až do dvanáctého týdne těhotenství, ukončit život plodu podáním léku lze pouze do sedmého týdne.

Nižší množství potratů však nemá podle gynekologů spojitost se změnou přístupu společnosti k této problematice. „Česká společnost je velice liberální a chce i liberální potratový zákon,“ řekl Dvořák k postoji české společnosti k potratům.